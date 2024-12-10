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Путин оценил вклад СПЧ в помощь участникам СВО и их семьям

Члены совета помогают жителям территорий, находящихся под обстрелом противников, отметил российский лидер.
Карина Тазетдинова 2024-12-10 19:11:34
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин отметил вклад Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в работу по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.

«Отмечу вашу деятельную помощь участникам специальной военной операции и их семьям», - сказал он.

Члены совета помогают жителям территорий, находящихся под обстрелом противников, отметил российский лидер. Кроме того, они также многое делают для помощи на передовой, которая включает в себя и продукцию так называемого народного ОПК.

Ранее статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева заявила, что почти 5 500 обращений на получение высшего образования поступили от участников спецоперации и их семей. Замминистра обороны отметила, что в университете уже действует проект по трудоустройству ветеранов спецоперации.

#ОПК #Путин #СПЧ #СВО #цивилева
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