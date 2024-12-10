Госдума в первом чтении одобрила отмену запрета «Талибана»* в России

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который позволит исключить афганское движение «Талибан»* из списка запрещенных организаций в России. Ранее представители МИД России заявляли, что движение может быть исключено из этого перечня.

Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов в Госдуму в ноябре, предлагает дополнить закон «О противодействии терроризму».

Законопроект позволяет суду приостанавливать запрет деятельности признанной террористической организации по заявлению генпрокурора РФ или его заместителя «при наличии данных о прекращении пропаганды, оправдания и поддержки терроризма».

Копия судебного решения о приостановке направляется в ФСБ для изменения списка террористических организаций.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что нормы закона направлены на легальное взаимодействие с движением «Талибан»*.

Решение о приостановке запрета может быть отменено, если движение возобновит пропаганду и поддержку терроризма. Изменения вносятся также в Кодекс административного судопроизводства РФ и закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».

Сейчас в российском законодательстве не предусмотрен механизм, который позволял бы приостанавливать запрет деятельности такой организации. По словам авторов законопроекта, этот документ позволит устранить правовой пробел.

*«Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.