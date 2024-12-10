Путин заявил, что теперь России необходимо совершенствовать «Орешник»

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что теперь России необходимо совершенствовать «Орешник», а не ядерную доктрину.

«Мы не ужесточаем ядерную доктрину - мы ее совершенствуем. По большому счету нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а "Орешник"», - сказал он.

Кроме того, глава государства отметил, что само появление такой системы минимизирует необходимость применения оружия массового уничтожения.

Напомним, что групповое применение «Орешника» можно сравнить по силе с ядерным оружием, но ущерб гражданским объектам у «Орешника» минимален.