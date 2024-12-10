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Путин назвал хорошей идею собирать ДНК-материалы у контрактников

Владимир Путин отметил, что предложение при этом необходимо проговорить со специалистами.
Тимур Шерзад 2024-12-10 16:37:15
© Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин оценил идею собирать ДНК-материалы у граждан, подписавших контракт с Министерством обороны. 

Он сделал это в ходе заседания членов Совета по правам человека, комментируя соответствующее предложение главы АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлии Белеховой. 

«Сдача ДНК, мне кажется, это хорошее предложение, но, разумеется, надо поговорить будет со специалистами, которые работают в этой области», - заметил Путин.

Кроме этого, Владимир Путин отметил и другие важные предложения - например, решение жилищных и иных вопросов материального характера. 

Путин подчеркнул, что разобраться с такими тонкими вещами - значит защитить интересы российских бойцов, которые воюют и решают сверхсложные и опасные задачи на линии боевого соприкосновения. 

Также президент России заявил, что в ближайшие три года на соцобязательства направят четверть государственного бюджета.

#Владимир Путин #ДНК #база данных #Контрактники
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