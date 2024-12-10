Путин: в ближайшие три года на соцобязательства направят четверть бюджета

Четверть расходов бюджета в ближайшие три года будет направлена на социальные обязательства, заявил президент России Владимир Путин на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Так, на эти цели запланировано направить в предстоящие три года четверть расходов всего бюджета», - сказал он.

Российский лидер отметил, что государство продолжает выполнять обязательства, несмотря на внешние ограничения и трудности.

Ранее Путин распространил решение о повышении до 4 млн рублей выплаты в случае инвалидности на сотрудников Росгвардии, ФСБ и ряда других ведомств, а также волонтеров и направленных в командировки в зону СВО.