Военные связисты рассказали о нетипичных задачах в зоне СВО

Связисты группировки войск «Запад» в зоне спецоперации обеспечивают взаимодействие командования воинских частей и подразделений. Кадры их боевой работы показало в День военного связиста Минобороны России.

Специалисты имеют дело со всеми видами связи: защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радио. Военные связисты поддерживают непрерывность и оперативность управления войсками на высоком уровне.

«Связисты становятся многопрофильными специалистами, можно их назвать IT-связистами. Мы сейчас начали выполнять задачи, каких раньше не выполняли. Это и установка ретрансляторов, и организация трансляций от беспилотных аппаратов, проводная, радиосвязь открытая и закрытая, с шифрами. Все различные комплекты, которые раньше не применялись, сейчас начали применяться. Иногда приходится фактически что-то даже выдумывать, чтобы выполнить ту или иную задачу», - рассказал заместитель командира батальона связи с позывным Казань.

Работа связистов связана с риском для жизни. Они организуют каналы связи для управления перемещающейся сухопутной группировкой войск.

Связисты приходят в районы, которые проверили подразделения разведки и инженерных войск. Специалисты войск связи работают под артиллерийскими и минометными обстрелами и участвуют в радиоэлектронной борьбе.

«Могут быть прилеты кассет, миномета, танковые выстрелы», - говорит командир отделения связи с позывным Студент.

В условиях спецоперации связь должна действовать каждую секунду и быть бесперебойной. Этот результат достигается благодаря личному мужеству, самоотверженности и профессионализму каждого военнослужащего.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.