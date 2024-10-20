МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Военные связисты рассказали о нетипичных задачах в зоне СВО

Специалисты имеют дело со всеми видами связи: защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радио.
2024-10-20 12:26:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Связисты группировки войск «Запад» в зоне спецоперации обеспечивают взаимодействие командования воинских частей и подразделений. Кадры их боевой работы показало в День военного связиста Минобороны России.

Специалисты имеют дело со всеми видами связи: защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радио. Военные связисты поддерживают непрерывность и оперативность управления войсками на высоком уровне.

«Связисты становятся многопрофильными специалистами, можно их назвать IT-связистами. Мы сейчас начали выполнять задачи, каких раньше не выполняли. Это и установка ретрансляторов, и организация трансляций от беспилотных аппаратов, проводная, радиосвязь открытая и закрытая, с шифрами. Все различные комплекты, которые раньше не применялись, сейчас начали применяться. Иногда приходится фактически что-то даже выдумывать, чтобы выполнить ту или иную задачу», - рассказал заместитель командира батальона связи с позывным Казань.

Работа связистов связана с риском для жизни. Они организуют каналы связи для управления перемещающейся сухопутной группировкой войск.

Связисты приходят в районы, которые проверили подразделения разведки и инженерных войск. Специалисты войск связи работают под артиллерийскими и минометными обстрелами и участвуют в радиоэлектронной борьбе.

«Могут быть прилеты кассет, миномета, танковые выстрелы», - говорит командир отделения связи с позывным Студент.

В условиях спецоперации связь должна действовать каждую секунду и быть бесперебойной. Этот результат достигается благодаря личному мужеству, самоотверженности и профессионализму каждого военнослужащего.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #связисты #связь #профессиональный праздник #День военного связиста #группировка войск запад
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 