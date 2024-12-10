Небензя рассказал о консультациях по Сирии в Совбезе ООН

Прошедшие в Совете Безопасности ООН консультации по Сирии прошли в позитивном ключе. Таким мнением поделился российский постпред при организации Василий Небензя.

«Совет, я думаю, был более или менее един в том, что касается необходимости сохранения территориальной целостности Сирии, обеспечения защиты гражданского населения», - сказал Небензя во время общения с журналистами.

Кроме того, в ближайшие дни может увидеть свет документ по Сирии, потребность в выработке которого Совбез ООН обсуждал на закрытых консультациях.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация будет работать с новой сирийской властью над формированием будущего арабского государства. Также он призвал не допустить насилия во время передачи власти.

Напомним, 27 декабря вооруженная оппозиция начала масштабное наступление на позиции правительственных сил. Накануне утром она вошла в Дамаск. Позже стало известно, что Башар Асад вместе с семьей покинул Сирию и вылетел в Москву, где ему предоставили убежище.