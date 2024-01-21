Виктор Горемыкин вручил награды воронежским волонтерам за помощь бойцам СВО

Замминистра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин и губернатор Воронежской области Александр Гусев посетили учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». Они встретились с представителями волонтерских организаций региона и поблагодарили их за поддержку наших военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации.

«Сегодня мне хотелось бы сказать вам от имени министра обороны РФ огромное спасибо. Как неравнодушным людям, которые, не считаясь со своим личным временем, по доброй воле ежедневно приходят на помощь добрым словом и, главное, делом», - отметил Виктор Горемыкин.

Он подчеркнул, что победить помогает не только оружие, но и высокий боевой дух, а работа волонтеров как раз помогает поддерживать его. Горемыкин также ответил на вопросы участников мероприятия и вручил им ведомственные награды. Наиболее отличившиеся активисты получили медали «За помощь и милосердие», «За веру и служение Отечеству».

Губернатор Александр Гусев поблагодарил руководство Минобороны за сотрудничество в вопросах поддержки воинских подразделений, находящихся на территории Воронежской области, и членов семей военнослужащих.

«Наши воронежские волонтеры заметны: их видно и на федеральном уровне, и на региональном уровне. Я рад, что могу вам лично спасибо сказать», - заявил он.

Волонтеры Воронежа и Воронежской области за время проведения спецоперации направили более 60 тысяч тонн гуманитарных грузов в зону боевых действий и провели более тысячи благотворительных социально-культурных мероприятий (акций, концертов, выставок). Другие регионы тоже помогают общему делу. Так, краснодарские волонтеры показали, как делают маскировочные сети для военнослужащих.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.