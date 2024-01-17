Волонтеры из Краснодара собрали для бойцов ВС РФ масксети и теплые вещи

В Краснодаре волонтеры своими руками делают для военнослужащих окопные свечи, носилки и маскировочные сети. Собирают комплекты сухого душа, шьют подушки и вяжут носки. Так неравнодушные жители поддерживают наших бойцов на передовой. А еще обучают тактической медицине тех, кто решил пойти добровольцем на СВО.

Вяжет узлы Сергей Гринев профессионально. Любитель рыбалки, что называется, со стажем - раньше готовил для себя снасти, а теперь с рыболовных сетей переключился на маскировочные. Все это отправляет в зону СВО нашим солдатам. Говорит, в такое время не смог остаться в стороне.

«В 600 километрах отсюда льется кровь наших ребят. Они защищают Родину, защищают нашу жизнь, ту землю, по которой мы ходим», - рассказал Гринев.

Помощники вяжут сети побольше. И все по науке.

«Нам дают именно той схемы, тех цветов, какие в конкретной области применяются. Это где-то желтые листья, уже сейчас зимний вариант - вариант грязи, это песок. Такое смешанное», - рассказал волонтер.

В соседнем помещении собирают сухой душ. В комплекте - и губка, и полотенце.

Использовать сухой душ просто: берем мочалку, добавляем в нее немного воды, понадобится примерно столовая ложка, вспениваем, для удобства это можно делать прямо в пакете. Достаем, она очень хорошо пенится, наносим на руку. И вытираем полотенцем. Вода в этом случае не нужна.

Десятки тысяч маленьких пакетиков уходят на фронт почти ежедневно. А вместе с ними - носилки и эвакуационные стропы. Их тоже делают своими руками волонтеры.

«К каждой носилке, она складывается очень компактно, мы прикладываем лист - инструкцию к использованию. Любой боец, который получает носилки, он может, даже должен ознакомиться с тем, как использовать носилки», - рассказала волонтер Анна Евсеева.

Нашим военным отправляют теплые носки, варежки, дождевики. Ассортимент все время расширяется, и чтобы бойцов согревали воспоминания о доме, в тылу трудится целая армия женщин.

Ранее волонтеры из Санкт-Петербурга собрали для бойцов Вооруженных сил РФ теплые вещи и окопные свечи. Неравнодушные жители Северной столицы делают то, что всегда нужно на передовой - плетут стропы и изготавливают окопные свечи.