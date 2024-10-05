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СК завел дело после избиения школьника, заступившегося за учителя

Девятиклассник из Ростовской области вступился за учительницу, которой грубили школьники.
Карина Тазетдинова 2024-10-05 15:35:38
© Фото: Виктор Лисицын, Global Look Press

Следственный комитет завел уголовное дело по факту жестокого избиения ученика девятого класса, который заступился за учительницу в городе Волгодонск Ростовской области, сообщила пресс-служба СК.

«Следственными органами СК России по Ростовской области по данному факту организована доследственная проверка», - следует из сообщения.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. По какой именно статье, не уточняется. Сотрудники СК начали доследственную проверку.

Местные СМИ сообщают, что в Волгодонске девятиклассника жестоко избили в раздевалке шесть школьников. Ранее он защитил учительницу физики от нападок школьников.

#Ростовская область #Школьники #СК РФ #Уголовное дело #«Волгодонск» #буллинг #Бастрыкин
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