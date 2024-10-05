СК завел дело после избиения школьника, заступившегося за учителя

Следственный комитет завел уголовное дело по факту жестокого избиения ученика девятого класса, который заступился за учительницу в городе Волгодонск Ростовской области, сообщила пресс-служба СК.

«Следственными органами СК России по Ростовской области по данному факту организована доследственная проверка», - следует из сообщения.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. По какой именно статье, не уточняется. Сотрудники СК начали доследственную проверку.

Местные СМИ сообщают, что в Волгодонске девятиклассника жестоко избили в раздевалке шесть школьников. Ранее он защитил учительницу физики от нападок школьников.