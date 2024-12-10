Министр финансов Израиля призвал оккупировать сектор Газа

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призвал к полной оккупации сектора Газа израильской армией и к отстранению палестинского движения ХАМАС от власти в анклаве. Об этом он заявил перед заседанием в парламенте.

«Пришло время оккупировать эту территорию, хватит бояться этого слова. Нужно отобрать гражданский контроль над Газой у ХАМАС, тем самым отрезав его от источника кислорода, который все еще подпитывает его», - приводит ТАСС слова министра.

Смотрич призвал сделать еще один шаг и добиться победы в Газе, упомянув события в Сирии. Он указал на то, как власти страны «разбегаются», так как потеряли власть и контроль над гражданами. То же самое, по словам министра, необходимо сделать в секторе Газа.

Напомним, израильская армия продолжает наносить удары по районам анклава. В субботу, 7 декабря, была атакована местная больница, среди погибших есть пациенты и персонал учреждения.