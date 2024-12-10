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Министр финансов Израиля призвал оккупировать сектор Газа

Бецалель Смотрич призвал не бояться слова «оккупация» и лишить ХАМАС контроля над Газой.
Елизавета Кондрикова 2024-12-10 00:31:09
© Фото: Mohammed Nasser, Keystone Press Agency Globallookpress

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призвал к полной оккупации сектора Газа израильской армией и к отстранению палестинского движения ХАМАС от власти в анклаве. Об этом он заявил перед заседанием в парламенте.

«Пришло время оккупировать эту территорию, хватит бояться этого слова. Нужно отобрать гражданский контроль над Газой у ХАМАС, тем самым отрезав его от источника кислорода, который все еще подпитывает его», - приводит ТАСС слова министра.

Смотрич призвал сделать еще один шаг и добиться победы в Газе, упомянув события в Сирии. Он указал на то, как власти страны «разбегаются», так как потеряли власть и контроль над гражданами. То же самое, по словам министра, необходимо сделать в секторе Газа.

Напомним, израильская армия продолжает наносить удары по районам анклава. В субботу, 7 декабря, была атакована местная больница, среди погибших есть пациенты и персонал учреждения.

#Израиль #сектор Газа #Оккупация #ЦАХАЛ #Бецалель Смотрич
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