Саперы ЗВО показали, как расчищают от мин ВСУ проход для военной техники

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором российские саперы разминируют территории на Купянском направлении. Военные инженеры группировки войск «Запад» создают проходы для прохождения боевой техники в зоне проведения СВО, а также занимаются уничтожением взрывоопасных предметов, оставленных ВСУ на автомобильных дорогах и в сельскохозяйственных угодьях.

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений продолжают выполнять боевые задачи в ходе спецоперации. Они первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для техники и подразделений, обеспечивая продвижение российских войск. В ходе инженерной разведки саперы обнаруживают и уничтожают на месте противотанковые и противопехотные мины.

Как рассказали сами бойцы, военная техника не может двигаться вперед по минному полю, и поэтому работа саперов просто необходима. При помощи боевой машины УР-77 они расчищают коридор шириной около 6 метров и длиной 100 метров, чтобы техника смогла пройти дальше. Постоянно продвигаясь вперед, УР-77 позволяет колонне боевых машин ехать без остановок.

Каждая обезвреженная мина - еще один шаг, приближающий к мирной жизни. Даже в свой профессиональный праздник саперы Западного военного округа несут службу, требующую высочайшего мастерства и самоотверженности. Ежедневно они рискуют жизнью, но воспринимают это просто как часть работы.

Ранее военные инженеры навели переправу для бронетехники во Владимирской области. В ходе учений использовался опыт специальной военной операции, который получили бойцы и офицеры.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.