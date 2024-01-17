Российские Су-25 ликвидировали украинскую пехоту неуправляемыми ракетами

Штурмовики Су-25 ВКС России ударили неуправляемыми ракетами по украинским боевикам и опорным пунктам на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Нанеся удар, летчики выполнили противоракетный маневр. Выпустив тепловые ловушки, они вернулись обратно на аэродром.

«Отработали по цели, выполнили противоракетное маневрирование, возврат на аэродром, зашли на посадку, выполнили посадку», - рассказал летчик Су-25 с позывным Беркут.

Передовой авиационный наводчик доложил об успешном поражении всех указанных целей. В российском оборонном ведомстве уточнили, что полет штурмовиков прошел в штатном режиме.

Ранее МО РФ продемонстрировало уничтожение командного пункта ВСУ из кабины «Аллигатора».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.