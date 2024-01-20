МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Снегоходы и пункты обогрева: ситуация на заметенных трассах в Татарстане

В республике по-прежнему ограничено движение на федеральных дорогах М-7 «Волга» и М-12 «Восток», для грузовиков и автобусов - на отдельных участках дорог.
Игнат Далакян 2024-01-20 08:44:01
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Сотрудники МЧС в Татарстане продолжают работать на заснеженных трассах. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники МЧС России объезжают на снегоходах участки дорог, которые еще не расчищены от снега и предлагают водителям горячее питание. Кроме того, при необходимости граждан отвозят в пункт обогрева. Мобильный пункт обогрева развернут на 720-ом километре трассы М-12 «Восток».

В сообщении ведомства отмечается, что завязшие в сугробах машины буксируют тяжелой техникой. А на автодороге М-7 «Волга» работают 43 стационарных пункта обогрева и питания.

Ранее движение для всех видов транспорта по трассе М-12 «Восток» в Татарстане было ограничено из-за плохих погодных условий. В республике было объявлено штормовое предупреждение.

#в стране и мире #«Татарстан» #МЧС России #трасса #трасса М-12 #пункты обогрева #трасса М-7
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»