Снегоходы и пункты обогрева: ситуация на заметенных трассах в Татарстане

Сотрудники МЧС в Татарстане продолжают работать на заснеженных трассах. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники МЧС России объезжают на снегоходах участки дорог, которые еще не расчищены от снега и предлагают водителям горячее питание. Кроме того, при необходимости граждан отвозят в пункт обогрева. Мобильный пункт обогрева развернут на 720-ом километре трассы М-12 «Восток».

В сообщении ведомства отмечается, что завязшие в сугробах машины буксируют тяжелой техникой. А на автодороге М-7 «Волга» работают 43 стационарных пункта обогрева и питания.

Ранее движение для всех видов транспорта по трассе М-12 «Восток» в Татарстане было ограничено из-за плохих погодных условий. В республике было объявлено штормовое предупреждение.