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Движение по трассе М-12 «Восток» в Татарстане ограничено из-за непогоды

В республике объявили штормовое предупреждение.
Игнат Далакян 2024-01-19 07:49:01
© Фото: Telegram, @avtodorgk © Видео: Telegram, @avtodorgk

Движение по трассе М-12 «Восток» в Республике Татарстан временно ограничено для всех видов транспорта.

В Telegram-канале государственной компании «Автодор» сообщили, что в ГИБДД Татарстана приняли решение ограничить движение на трассе для всех видов транспорта из-за сложных погодных условий, плохой видимости и мощного ветра.

В МЧС России по Республике Татарстан предупредили о возможном увеличении аварий, заторах и обрывах линий электропередач. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Ранее на трассах в Татарстане образовался коллапс. Из-за непогоды на автомагистралях республики перекрывали движение. Стоящий стеной снег и нулевая видимость заставили водителей стоять в пробках больше суток.

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