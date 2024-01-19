Средства ПВО уничтожили украинский дрон самолетного типа над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По сообщению российского оборонного ведомства, киевский режим 19 января попытался совершить очередную террористическую атаку по территории России около 06.40 по московскому времени. Вооруженные силы России пресекли действия неприятеля.

В Министерстве обороны России отметили, что вражеский беспилотник был самолетного типа.

Ранее беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Брянской областью сбили 16 января. Губернатор региона Александр Богомаз отметил, что БПЛА был уничтожен над Суземским районом. По его словам, пострадавших и разрушений не было.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.