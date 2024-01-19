МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Средства ПВО уничтожили украинский дрон самолетного типа над Брянской областью

Минобороны России уточнило, что БПЛА неприятеля был самолетного типа.
2024-01-19 08:03:01
© Фото: РИА Новости

Средства противовоздушной обороны России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По сообщению российского оборонного ведомства, киевский режим 19 января попытался совершить очередную террористическую атаку по территории России около 06.40 по московскому времени. Вооруженные силы России пресекли действия неприятеля.

В Министерстве обороны России отметили, что вражеский беспилотник был самолетного типа.

Ранее беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Брянской областью сбили 16 января. Губернатор региона Александр Богомаз отметил, что БПЛА был уничтожен над Суземским районом. По его словам, пострадавших и разрушений не было.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #беспилотник #бпла #Брянская область #ПВО России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»