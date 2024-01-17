Военные инженеры навели переправу для бронетехники во Владимирской области

Навести переправу за несколько часов - такую задачу получили военные инженеры под Муромом. В рамках учений необходимо перевезти тяжелую технику с одного берега на другой. Лед, пусть даже и толстый, многотонный вес армейских машин не выдержит. Поэтому бойцы 28-й гвардейской бригады, отличившейся в ходе СВО, разворачивают понтоны. Но одно дело наведение такого моста летом, другое - зимой. Это вместе с бойцами прочувствовал корреспондент нашего телеканала Владислав Кустов.

Разведчики отрабатывают ситуацию боя с условным противником. По легенде, вражеская ДРГ ведет наблюдение за сектором водной преграды.

Разведка важна и для военных инженеров. В каждом батальоне есть свои взводы инженерной разведки, в составе которых имеются саперы. Задача - обследовать берег, убедиться в отсутствии мин и противника перед возведением переправы.

Когда ясно, что берег чист, разведка понтонно-мостовой бригады исследует саму водную преграду. Ее глубину, толщину льда и его чистоту, что тоже важно. От этого зависит прочность ледяного покрова. Метр мутного льда - это по крепости как полметра чистого. Фиксировать приходится, что называется, на глаз.

«Мутный лед - он белее, пористее, и, как видно, пузырьки внутри него. Чистый лед - он прозрачный, находится под ним», - прокомментировал военнослужащий.

Именно о бойцах этой, 28-й понтонно-мостовой бригады инженерных войск в начале спецоперации в СМИ говорили - герои, которые под огнем противника наводят мосты для нашей техники и пехоты. За подвиги соединению президент присвоил звание гвардейского. Часть личного состава и сейчас выполняет задачи в зоне спецоперации. Те, кто на ротации, обучают новое пополнение.

Задача учебно-боевая - до вечера, когда придет колонна техники, навести понтонный мост через водную преграду. Понтонеры приступают к основной работе. Сначала выгрузка звеньев будущего моста. А затем наступает самый кропотливый этап. Раскрытые звенья нужно подтянуть на лед и соединить. Труд тяжелый во всех смыслах. Каждое звено весит свыше восьми тонн.

Командир батальона с позывным Иртыш недавно вернулся из зоны спецоперации. Теперь делится опытом с новобранцами. Обучение ведет лично, заботливо.

«Опыт внедряется. Обучаем солдат, обучаем военнослужащих по контракту, которые потом непосредственно убывают на СВО», - заметил Иртыш.

Самое начало специальной военной операции, когда понтонерам было жарче всего, застал и командир взвода с позывным Барс. Вернулся без потерь личного состава, с орденом Мужества и множеством других наград. Его взвод наводил переправу через Северский Донец, когда с неба сыпались вражеские снаряды с белым фосфором.

«После того как противник через БПЛА увидел, что мы начали выполнять задачу, по нам открыли артиллерийский огонь в том числе фосфорными боеприпасами. Лично я думал о том, как выполнить задачу и не допустить потери среди личного состава. О себе я особо не думал», - признался Барс.

В летних условиях понтон, попадая на воду, сам раскрывается. Зимой каждое звено с берега на лед подтягивает плавающий транспортер. По технике безопасности в это время на мосту никого не должно быть. Трос натянут до предела.

«Немного волнительно находиться в плавучем транспортере, когда вот этот трос тянет одно из звеньев понтонной переправы. Все буквально трещит. Кажется, что трос вот-вот оборвется. Но переправа почти готова», - прокомментировал корреспондент.

Последний штрих - это установка береговых звеньев, и это самое сложное. Если ледяной покров ровный, то на суше рельеф приходится выравнивать. Раньше это делали вручную. Сейчас бригада оснащена новейшими понтонами ПП-2005М. В них встроена гидравлическая система, которая позволяет быстрее и проще выровнять и соединить береговые звенья с речными.

Живучесть и надежность конструкции доказали в условиях реального боя в ходе специальной военной операции.

«Был случай, когда при минометном обстреле в мост попал минометный снаряд. Повредило легкую палубу. Но так как мост, звено состоит из восьми отсеков, грузоподъемность и живучесть звена также продолжала способствовать работе переправы», - заметил Иртыш.

После того как переправа готова, лед подрывают, чтобы понтоны легли на воду. Иначе лед может треснуть, когда начнется движение техники, и тогда нарушится баланс моста.

«Все, пошло движение. Вот один такой "Тайфун-К" весит больше 20 тонн. Понтонная переправа способна выдержать практически любую тяжелую технику», - прокомментировал корреспондент.

Между полевыми учениями бойцы понтонно-мостовой бригады прямо в классах оттачивают мастерство управления тяжелыми машинами на тренажерах виртуальной реальности. Скоро 323-я годовщина инженерных войск России, но даже в свой профессиональный праздник понтонеры не остановят ни боевую, ни учебно-боевую работу. Девиз военных инженеров «Никто без нас» обязывает каждого бойца и командира быть в высшей степени готовности в любой момент выполнить задачу.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.