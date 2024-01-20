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Журналист Боуз: Кулеба признался, что Киев не заботится о жизнях украинцев

Ирландский журналист написал, что Кулеба признался в равнодушии к сохранению жизней украинцев, предлагая Западу сделку: их жизни в обмен на деньги и оружие.
Марина Крижановская 2024-01-20 04:13:01
© Фото: Hannes P. Albert dpa Globallookpress

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал об отношении властей к жизням своих граждан. По его словам, тем плевать на украинцев. Об этом в социальной сети Х (ранее Twitter) написал журналист из Ирландии Чей Боуз.

«Министр иностранных дел Украины признает, что его режим практически не заботится о жизни своего народа. "Вы сможете защитить свой самый важный ресурс - своих солдат" (подразумевая, что мы позволим своим погибнуть в массовом порядке)», - прокомментировал Боуз недавнее предложение Кулебы к США.

В интервью изданию Bloomberg тот заявлял, что киевский режим предлагает Западу отправить украинских солдат противостоять российской армии в обмен на оружие и деньги США. Тогда Кулеба назвал это «лучшей сделкой в мире».

К своему посту он приложил фрагмент из видеоинтервью Кулебы в швейцарском Давосе, где тот говорит «Вы сохраняете самое важное - сохраняете жизни своих солдат. <...> Дайте нам деньги, дайте нам оружие - и мы завершим эту работу». Ирландский журналист иронично назвал просьбу дать оружие и деньги «лучшим предложением "на рынке"».

В конце декабря 2023 года глава украинского МИД похвастался, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разрешил ему сесть за один стол с другими главами МИД стран военного блока. Тогда Столтенбург указал Кулебе на его место и назвал его «равным».

Случившееся министр иностранных дел Украины назвал «очень красивой сценой», которая разыгралась «на глазах у всех».

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