Военные инженеры уничтожили заложенную ВСУ взрывчатку в тоннеле под Донецком

Для военных инженеров универсальный робот-сапер «Уран-6» на вес золота. Почву, на которую не решается ступить нога человека, этот компактный аппарат с легкостью проверяет гусеничными тралами, даже когда под корпусом детонирует взрывчатка. «Звезда» опубликовала видео, где робот уничтожает заложенную украинскими боевиками взрывчатку.

«Производим инженерную разведку и разминирование местности. Происходит это путем наезжания фрезерного трала на мины. Вращается от 200 до 300 оборотов в минуту. Уничтожает мину путем ее активации либо разбивания», - объяснил принцип работы «Уран-6» оператор-сапер с позывным «Тихий».

Он рассказал, что робот способен ликвидировать практически любые мины с эквивалентом взрывчатого вещества до 4 кг.

«Тихий» работает на удалении от минных заграждений. Он управляет роботом дистанционно через пульт. Вести минную разведку таким способом гораздо безопаснее, чем металлоискателем или щупом.

С 2014-го в земле Донбасса накопились тысячи килограмм взрывчатки. И после начала спецоперации украинские боевики минировали дороги, поля, системы водоотведения и линии ЛЭП. Так, накануне обнаружили заминированный националистами тоннель. Наши саперы выдвинулись на место, чтобы уничтожить взрывчатку.

«Все землей засыпано, больше половины тоннеля в высоту. Приходится каждый снаряд, закладку - все выкапывать. Постепенно, осторожно. Бочки с тротилом, детонирующие шнуры и всевозможные электроприборы, которые тоже разминируются. И уносятся. Все уничтожается», - рассказывает военнослужащий с позывным «Серый».

На опубликованных кадрах - работа наших саперов по ликвидации заложенных в тоннель боевиками взрывоопасных предметов.

Ранее российские саперы показали кадры работы робота «Уран-6» по уничтожению противопехотных мин под Донецком.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.