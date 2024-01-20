Дроны коалиции США дважды нарушили воздушное пространство Сирии

Воздушное пространство Сирии 20 января было дважды нарушено дронами международной коалиции во главе с США. Информацию сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано два нарушения многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции», - цитирует ТАСС слова Кулить.

В результате атаки незаконных вооруженных формирований ранения получили два сирийских военных, находящихся в провинции Идлиб.

Ранее стало известно, что ВС Израиля утром 20 января совершили авианалет на сирийскую столицу - город Дамаск. В результате нападения был разрушен жилой 4-этажный дом. На данный момент известно о 4 погибших офицерах Корпуса стражей исламской революции (КСИР).