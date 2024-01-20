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Как минимум 4 офицера КСИР погибли при авианалете Израиля на Дамаск

Представитель МИД Ирана резко осудил атаку ВС Израиля на жилой дом в сирийском Дамаске.
Елизавета Егорова 2024-01-20 19:59:01
© Фото: @mk860236_mk X

Как минимум четверо офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погибли из-за авиаудара ВС Израиля жилого 4-этажного дома в столице Сирии. Информация появилась в иранском телеканале IRIB.

«агрессию <...> в жилом районе Дамаска сегодня утром (суббота) 30 января, приведшую к мученической гибели четырех иранских военных <...> резко осудил представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран», - говорится в публикации телеканала.

В момент нападения на жилое здание в Дамаске внутри находились советника Ирана, выступающие за поддержку Правительства Сирии.

Ранее появлялась информация о трех погибших в результате утреннего израильского авианалета. Одной из жертв стал глава разведывательной службы КСИР в Сирии.

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