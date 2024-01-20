Украинские боевики выпустили по Донецку 3 кассетных снаряда

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку три кассетных боеприпаса. Атака произошла 20 января в 20:45 по московскому времени, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:45 город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», - написало представительство в Telegram-канале.

В течение следующего часа украинские боевики выпустили еще четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки и три снаряда по Ясиноватскому району ДНР.

Ранее стало известно, что под обстрел националистов в Горловке попала карета скорой помощи. В Минздраве России сообщили, что один фельдшер из бригады получил ранения. Из-за оглушительного разрыва снаряда и перепадов давления у него повредились органы слуха.