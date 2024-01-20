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Три разлагающихся тела нашли на пляже в Анталье

Одно из найденных в Анталье тел разложилось до такой степени, что невозможно определить пол.
Елизавета Егорова 2024-01-20 21:46:01
© Фото: @Nico00503 X

На пляже в турецкой провинции Анталья нашли три тела. Два из них принадлежали мужчинам, их лица были деформированы до неузнаваемости. Еще одно найденное тело разложилось до такой степени, что невозможно определить его пол. Об этом пишет издание Cumhuriyet.

«Два неопознанных разлагающихся мужских тела были найдены на пляже в районе Манавгат в Анталье <...> Команды обнаружили разлагающееся тело, на котором были только туфли и шорты», - говорится в публикации газеты.

Полиция установила, что тела были выброшены на берег морем. Их отправили в морг для опознания и судебно-медицинской экспертизы.

Ранее стало известно, что в Турции пропала россиянка. Она приехала в Кемер на новогодние праздники и исчезла 3 января. Через неделю у подножия горы Чалыш обнаружили ее телефон, а после и тело.

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