Тело россиянки нашли в Турции после девяти дней поисков

Тело гражданки РФ, которая бесследно исчезла более недели назад, нашли в Турции, пишет Mash.

Как предполагается, россиянку могли похитить, чтобы получить выкуп, а затем расправились с женщиной.

Как сообщалось ранее, 40-летняя Надежда Ярыгина приехала в поселок Кириш в Кемере на новогодние праздники. Она должна была вернуться домой 8 января, но уже 3-го числа исчезла. В гостиничном номере жертвы остались вещи и документы. По информации Telegram-канала, cсотрудники отеля видели, как туристка ушла в горы, после чего уже не вернулась.

Накануне, 11 января, у подножия горы Чалыш удалось найти мобильник россиянки. Причем, по данным Baza, тело Ярыгиной обнаружили в месте, которое ранее уже прочесывали поисковики.