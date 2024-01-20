На принадлежащих США Северных Марианских островах случилось землетрясение

В Тихом океане На Северных Марианских островах, принадлежащих Соединенным Штатам, зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1. Данные приводит Геологическая служба Америки (USGS).

«Магнитуда 6,1 - Паганский регион, Северные Марианские острова <...> Глубина 184,0 километра», - говорится в сообщении американской службы.

Сейсмособытие началось в 15:48 (18:48 по московскому времени). Его очаг залегал в 364 километрах от острова Сайпан. О пострадавших и разрушениях на данный момент ничего неизвестно.

В начале января мощнейшие землетрясения ощутили жители Японии. В префектуре Исикава из-за них погибли 232 человека, еще более тысячи получили ранения. Сейсмособытия отразились и на жилых постройках: около 15 тысяч зданий получили повреждения.