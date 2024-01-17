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Число погибших при землетрясении в Японии увеличилось до 232 человек

Серия землетрясений в Японии, произошедшая 1 января 2024 года, привела к многочисленным жертвам и разрушениям, по последним данным, 1036 человек пострадали.
Анастасия Бобылева 2024-01-17 05:10:01
© Фото: Zhang Xiaoyu XinHua Globallookpress

Число погибших при серии землетрясений в префектуре Исикава в Японии возросло до 232 человек, число пострадавших достигло 1036 человек. Еще с 20 людьми не получается связаться.

Помимо этого, землетрясения привели к многочисленным разрушениям в различных населенных пунктах, сообщает РИА Новости. Так, серьезные повреждения получили около 15 тысяч домов, а 7,8 тысяч домохозяйств в Исикаве остаются без электричества.

При помощи эвакуационных пунктов эвакуировали более 16,7 тысяч человек. Почти пять сотен японцев были отрезаны от коммуникаций после обрушения мостов и повреждения дорог.

Ранее стало известно о 180 жертвах землетрясений в Японии. Также на момент 9 января было известно о 323 раненых.

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