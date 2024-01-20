Число погибших при авианалете Израиля на Дамаск увеличилось до 3

Число погибших при авианалете ВВС Израиля по жилому дому в сирийской столице Дамаск увеличилось до трех человек. По данным телеканала Al Mayadeen, жертвами стали офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР), относящиеся к элитным подразделениям ВС Ирана.

«Три члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) погибли в результате атаки ВВС Израиля по сирийской столице Дамаск», - сообщает Life со ссылкой на телеканал.

В публикации говорится, что в разрушенном жилом здании в момент удара находились советники Ирана, поддерживающие Правительство Сирии. В жертвах числится возглавлявший разведывательную службу КСИР в Сирии.

Напомним, что авианалет Израиля на Дамаск случился утром 20 января. Ранее сообщалось об одном погибшем и трех пострадавших. Одной из раненых оказалась женщина. Дом был полностью разрушен.