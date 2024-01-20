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Число погибших при авианалете Израиля на Дамаск увеличилось до 3

Три офицера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погибли при авианалете Израиля по сирийской столице.
Елизавета Егорова 2024-01-20 16:29:01
© Фото: @OmarEdlbi X © Видео: @mysyria, @OmarEdlbi, @Inal_Al_N, X

Число погибших при авианалете ВВС Израиля по жилому дому в сирийской столице Дамаск увеличилось до трех человек. По данным телеканала Al Mayadeen, жертвами стали офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР), относящиеся к элитным подразделениям ВС Ирана.

«Три члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) погибли в результате атаки ВВС Израиля по сирийской столице Дамаск», - сообщает Life со ссылкой на телеканал. 

В публикации говорится, что в разрушенном жилом здании в момент удара находились советники Ирана, поддерживающие Правительство Сирии. В жертвах числится возглавлявший разведывательную службу КСИР в Сирии.

Напомним, что авианалет Израиля на Дамаск случился утром 20 января. Ранее сообщалось об одном погибшем и трех пострадавших. Одной из раненых оказалась женщина. Дом был полностью разрушен.

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