Политолог Ведерников заявил, что Словакия видит в Украине конкурента

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступает против вступления Украины в ЕС и НАТО, потому что боится потерять значительные финансовые вливания Евросоюза и видит в Киеве конкурента. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Михаил Ведерников заявил в разговоре со «Звездой», что в случае вступления Киева в ЕС, он станет основным получателем дотаций еврофонда.

«В случае вхождения Украины в ЕС она будет основным получателем дотаций из еврофонда, что приведет к тому, что такие страны Центральной и Восточной Европы, как Словакия, Чехия, страны Балтии, Польша, потеряют значительные финансовые вливания. Он (Роберт Фицо. - Прим. ред.) видит в Украине конкурента», - заявил Ведерников.

Политолог также отметил, что Словакия боится разрастания конфликта на территории Европы, так как он может затронуть ее национальные интересы. И речь не только о вооруженном столкновении на территории страны, но и о притоке мигрантов. Эксперт считает, что нелегалы могут размыть словацкую идентичность.

«Разросшийся конфликт может поставить под угрозу существование Словакии. Конфликт может напрямую затронуть страну не только в форме вооруженного столкновения на ее территории, но и в виде притока мигрантов, что приведет к размыванию словацкой идентичности <...> Также приведет к финансовым сложностям», - подчеркнул Ведерников.

Однако мнение Словакии по Украине может кардинально поменяться уже после следующих выборов через четыре года, если Роберта Фицо на посту сменит другой политик.

Ранее стало известно, что Фицо выступает категорически против входа Киева в НАТО. На предстоящих переговорах с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем он собирается публично об этом заявить.