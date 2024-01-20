Глава СК поручил завести дело после нападения пса на девочку в Тверской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение тщательно расследовать обстоятельства нападения собаки на ребенка в Тверской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, глава СКР поручил возбудить уголовное дело.

В СКР заинтересовались этой историей после публикации в СМИ о нападении собаки на 7-летнюю девочку в городе Нелидово.

«Малолетняя с травмами доставлена в больницу, где ей оказана необходимая помощь», - уточнили в СКР.

Руководство СКР также затребовало предоставить подробный отчет по итогам первоначальных следственных действий и установлению круга лиц, причастных к случившемуся.

Ранее сообщалось, что накануне в Ивановской области от нападения двух собак пострадала 14-летняя девочка в городе Тейково Ивановской области.