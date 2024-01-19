В Ивановской области собаки напали на девочку-подростка, возбуждено дело

В Ивановской области началось расследование уголовного дела по факту нападения двух собак на 14-летнюю девочку в городе Тейково. В местном СКР заинтересовались этой историей после публикаций в соцсети.

По официальным данным, 18 января на одной из городских улиц две собаки набросились на несовершеннолетнюю и покусали ноги. Девочке понадобилась медпомощь врачей областной больницы.

По данным местных СМИ, одна из собак была с ошейником, возможно, удастся найти ее хозяина.

Следственные органы усматривают в случившемся халатность, дело возбудили по ч. 1 ст. 293 УК РФ и намерены дать оценку «действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления».