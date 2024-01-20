Иммунолог Болибок дал пять советов, как защититься от тридемии

Иммунолог Болибок рассказал, что защититься от тридемии можно, следуя противоэпидемическим правилам, которые ранее рекомендовал Роспотребнадзор - мыть руки, носить маски, соблюдать социальную дистанцию.

Важность вакцинации

По словам иммунолога, в первую очередь, необходимо сделать прививки, особенно людям, у которых есть хронические заболевания, и тем, кому больше 60 лет.

«Если прививки не сделаны, то нужно следить за тем, чтобы не попадать в контакт», - указал Болибок.

Индивидуальная защита

«Самое простое, что хорошо защищает от гриппа и ОРВИ, это ношение маски. Причем от гриппа и ОРВИ защищает респиратор, одноразовая медицинская маска и даже многоразовые. От коронавируса, к сожалению, сможет защитить только респиратор N95 сертифицированный», - отметил врач.

Социальная дистанция

Иммунолог рекомендовал соблюдать социальную дистанцию, особенно в многолюдных местах.

«Особенно от людей, которые кашляют, чихают, громко разговаривают, кричат. Вокруг них создается облако аэрозоля, которое может содержать в себе вирусы ОРВИ, гриппа и короновируса. То, что составляет нынешнюю тридемию», - рассказал Болибок.

Проветривание

В производственно-учебных помещениях необходимо регулярно проводить гигиеническую обработку, и, если есть рециркуляторы, то обязательно использовать их для обработки воздуха.

«Воздух прогоняется через ультрафиолетовый свет, в результате погибают все микробы и все бактерии. Воздух становится стерильным. Если помещение регулярно обрабатывать, то вероятность заражения вирусными бактериальными инфекциями резко снижается», - добавил врач.

Проветривание дает такой же эффект - вирусно-бактериальный аэрозоль выдувается за пределы помещения, концентрация возбудителей в воздухе снижается.

Личная гигиена

«Регулярное мытье рук и лица для того, чтобы смывать с себя осевший на аэрозоль (из вирусов - Прим. Ред.). Еще раз повторю, абсолютно все рекомендации, которые давал Роспотребнадзор, четко работают и в период тридемии», - заключил эксперт.

Ранее врачи предупредили о тройной эпидемии в этом респираторном сезоне. Подъем заболеваемости идет по трем направлениям сразу - сезонные вирусы, вирусы гриппа и COVID-19.