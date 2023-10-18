Врачи предупредили о тройной эпидемии в этом респираторном сезоне

Специалисты отметили, что в России полностью готовы к сезону-2023/24.

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Врачи спрогнозировали подъем заболеваемости сезонными вирусами, гриппом и коронавирусом в респираторном сезоне-2023/24. Об этом сообщила эксперт Елена Эсауленко на научно-практической конференции в Великом Новгороде.

«В этом сезоне нас ожидает тридемия, или тройная эпидемия. Подъем заболеваемости идет по трем направлениям - сезонные вирусы, вирусы гриппа и COVID-19», - сказала Эсауленко.

Она добавила, что симптоматика болезней довольно схожа, что будет представлять собой сложность при постановке верного диагноза. Также подобные инфекции могут привести к развитию тяжелых заболеваний и обострению хронических, к появлению бактериальных инфекций.

«Тем не менее к сезону мы полностью готовы, у нас есть клинические рекомендации, постоянно совершенствуются диагностические возможности, появляются новые лекарства», - сообщила специалист.

В данном случае речь идет о «новой вирусной реальности», к которой необходимо приспособиться. Сообщается, что в российских медицинских учреждениях уже выстроили усовершенствованную тактику лечения пациентов.