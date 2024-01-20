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Al Watan: один человек погиб, трое ранены после удара Израиля по дому в Дамаске

По данным СМИ, среди пострадавших есть женщина.
Ирина Елагина 2024-01-20 13:06:01
© Фото: Mohamma58428331, Х © Видео: Mohamma58428331, Х

Один человек погиб, еще трое ранены в результате удара со стороны Израиля по сирийской столице. По данным Al Watan, удар пришелся на 4-этажный жилой дом, всех пострадавших доставили в больницу.

«Один погибший и трое пострадавших, включая женщину, поступили в результате израильского удара по жилому дому», - цитирует РИА Новости слова директора больницы Аль-Мувасат в Дамаске Имам Аль-Амин.

Очевидцы сообщают, что дом в результате удара полностью разрушен.

По информации Reuters, в результате удара погиб член Корпуса стражей исламской революции.

Ранее сообщалось, что сирийские средства ПВО уничтожили несколько израильских ракет, выпущенных со стороны Голанских высот.

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