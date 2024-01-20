Герой России Дудкин рассказал, как раненым сутки отражал атаки боевиков

Герой России, дважды Кавалер ордена Мужества Тимур Дудкин в эфире программы «Время героев» рассказал, как его отряд, состоящий из 11 человек, отразил атаку сотни украинских боевиков. По словам военнослужащего, им удалось это благодаря тому, что каждый боец знал что делать и занял максимально выгодную позицию.

«Мы заметили подходящие силы противника. Нас было человек десять, я был одиннадцатым. А у противника - человек сто. Но если каждый знает свой участок, свою работу, то противник обычно отказывается, когда его заранее встречают. Так случилось и в этот раз. Мы начали по нему работать артиллерией. Враг понес первые потери... И к этому моменту он подогнал свои танки», - рассказал Дудкин.

После появления танков товарищ Тимура получил ранение. Дудкин эвакуировал его, но тоже был ранен осколками снаряда. Ранение было легким - приняв немного глюкозы военнослужащий вернулся в бой и встал за пулемет на несколько часов.

«Все ранения, так называемые "по мясу", они нечувствительные. Я посмотрел - руки, ноги работают, глаза видят, все соображает - продолжаем. И через сутки командир дал добро, чтобы я вышел и меня эвакуировали», - рассказал Дудкин.

Ранее Тимур Дудкин рассказал, как в ходе одного из боев его батальон уничтожил 15 танков, четыре бронетранспортера и пять БМП противника. В тот день боец взял командование на себя, но заметил, что заслуга принадлежит не ему, а личному составу батальона.

Полное интервью с Героем России Тимуром Дудкиным смотрите в новом выпуске программы «Время Героев» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте.