Капитан Дудкин заявил, что его батальон уничтожил 15 украинских танков в одном бою
Капитан Тимур Дудкин рассказал, как в ходе одного из боев его батальон уничтожил 15 танков, четыре бронетранспортера и пять БМП противника.
По словам военнослужащего, украинская сторона стала наступать и попыталась прорвать оборону. Командование было выведено противником из строя, тогда Дудкин взял командование батальоном на себя.
«В ходе отражения наступления заманил противника в огневой мешок, после чего он был захлопнут и противник был полностью уничтожен и пленен. В ходе наступления было уничтожено порядка 15 танков, четыре БТР, пять БМП», - рассказал командир батальона.
Дудкин заявил, что не считает себя героем, и отметил, что заслуга принадлежит личному составу батальона.
Между тем корреспондент «Звезды» Игорь Лапик стал свидетелем артиллерийской дуэли. Это произошло, когда съемочная группа нашего телеканала записывала сюжет в зоне спецоперации. Чтобы не попасть под обстрел, журналисты побежали в укрытие.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.