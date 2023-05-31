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Капитан Дудкин заявил, что его батальон уничтожил 15 украинских танков в одном бою

11:25 31.05.2023
Батальон под его командованием заманил противника в огневой мешок.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Капитан Тимур Дудкин рассказал, как в ходе одного из боев его батальон уничтожил 15 танков, четыре бронетранспортера и пять БМП противника.

По словам военнослужащего, украинская сторона стала наступать и попыталась прорвать оборону. Командование было выведено противником из строя, тогда Дудкин взял командование батальоном на себя.

«В ходе отражения наступления заманил противника в огневой мешок, после чего он был захлопнут и противник был полностью уничтожен и пленен. В ходе наступления было уничтожено порядка 15 танков, четыре БТР, пять БМП», - рассказал командир батальона.

Дудкин заявил, что не считает себя героем, и отметил, что заслуга принадлежит личному составу батальона.

Между тем корреспондент «Звезды» Игорь Лапик стал свидетелем артиллерийской дуэли. Это произошло, когда съемочная группа нашего телеканала записывала сюжет в зоне спецоперации. Чтобы не попасть под обстрел, журналисты побежали в укрытие.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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