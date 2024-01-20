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Жительница Горловки показала осколки снаряда ВСУ, попавшего в квартиру с детьми

Во время ночного обстрела Горловки осколки снаряда ВСУ попали в детскую спальню, едва не погубив двоих малышей.
Ирина Елагина 2024-01-20 14:55:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Двое малышей чудом остались живы при попадании осколков снаряда ВСУ в квартиру в Горловке. Мать показала «Звезде» фрагменты покореженного металла, который едва не убил ее детей.

«Прилетел, когда в спальне спали дети», - рассказала жительница Горловки.

Женщина призналась, что теперь у ее детей «второй день рождения».

Напомним, что в ночь с 19 на 20 января ВСУ подвергли массированному обстрелу Горловку, под удар попала, в частности, местная гостиница, пострадали двое постояльцев.

В течение часа боевики ВСУ выпустили по Головке более 20 снарядов, в том числе 12 кассетных боеприпасов. В результате обстрела есть разрушения в детсаду «Теремок» и в ряже жилых домов по Пушкинской улице.

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