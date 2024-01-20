Боевики ВСУ атаковали гостиницу в Горловке

Украинские националисты нанесли удары по Горловке. Атаке подверглась местная гостиница. Пострадали постоялцы в некоторых номерах.

От удара боевиков ВСУ один из гостиничных номеров разворотило, он стал пепельно-серого цвета от пыли, стены ободраны, на полу лежат куски штукатурки.

«Буквально 15 минут назад боевики ВСУ нанесли по социальному объекту в Горловке очередной удар. Удар пришелся в один из номеров гостиницы, в котором находился мирный гражданин. К счастью, он только ранен, живой. Мы видим, какие разрушения, какой ужас пережил человек», - рассказал корреспондент Марат Гогуадзе.

Он добавил, что на место уже выехали все необходимые экстренные службы. Также журналист рассказал, что боевики ВСУ бьют по всему центральному району Горловки, страдают мирные объекты, жилые дома, автомобили и гостиницы.