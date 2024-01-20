Очевидцы публикуют кадры из метро Стамбула, где бур пробил свод тоннеля

В метро Стамбула буровая установка пробила свод тоннеля на одном из перегонов. Из-за этого движение на активной ветке Меджидиекей - Аэропорт Стамбул прекратилось. Обошлось без жертв, сообщает телеканал Sozcu TV.

В социальных сетях появились кадры произошедшего. На них заметно, что мощный роторный бур пробил потолок и повредил рельсы станционных путей метро. После того, как бур подняли наверх, в потолке осталась огромная дыра с торчащими проводами.

Сообщается, что инцидент произошел из-за работ, проводившихся на поверхности. Возможного столкновения поездов на линии удалось избежать - сразу после аварии электроснабжение отключилось.

Ранее в нью-йоркском метро поезд с пассажирами столкнулся с пустым составом в районе Манхэттена. В ходе аварии пострадали 24 человека.