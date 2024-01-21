Конструктор Дадыкин: корветы РФ за рубежом сравнивают по силе с фрегатами

Российские корветы во всем мире классифицируют как фрегаты, несмотря на сравнительно меньшие размеры - их внушительный арсенал позволяет зарубежным экспертам соотносить их с большими кораблями. Об этом в программе «Военная приемка» рассказал заместитель главного конструктора корветов проекта 20385 Александр Дадыкин.

«В мире уважают наши корабли, и современные известные зарубежные специалисты классифицируют наши корветы как фрегаты. То есть относят их к более старшему классу кораблей, несмотря на скромные размеры и водоизмещение. Проекты 20380 и 20385 вооружены гораздо больше, чем аналогичные корабли стран Европы схожего водоизмещения. У нас больше вооружения и оно мощнее», - рассказал Дадыкин.

Также специалист рассказал, что корветы проекта 20385 будут на 20% быстрее предшественников. Этого удалось добиться благодаря установке новых газотурбинных двигателей.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте. Выпуск «Российские корветы 21-го века» посвящен кораблям проектов 20380 и 20385, и расскажет, на что способны российские корабли будущего.