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Корветы проекта 20385 получат новые двигатели и станут на 20% быстрее

На модифицированные корабли установят более мощные газотурбинные двигатели.
Алексей Курильченко 2024-01-21 10:43:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На корветы проекта 20385, которые являются модификацией кораблей проекта 20380, установят новые газотурбинные двигатели. Это позволит новым корветам передвигаться на 20% быстрее предшественников. Об этом в программе «Военная приемка» рассказал заместитель главного конструктора корветов проекта 20385 Александр Дадыкин.

«Для того чтобы получить более высокие скорости хода на этом корабле (корвет проекта 20385 - Прим. ред.) применена газотурбинная главная энергетическая установка. Два газотурбинных двигателя. В процентном соотношении мы прибавим процентов 20 сверху точно», - заявил Дадыкин.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте. Выпуск «Российские корветы 21-го века» посвящен кораблям проектов 20380 и 20385 и расскажет, на что способны российские корабли будущего.

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