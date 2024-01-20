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После удара украинских боевиков по Горловке ранены три мирных жителя

Два человека получили ранения при ударе боевиков по гостинице «Родина», еще один - на площади Победы.
Дарина Криц 2024-01-20 01:35:01
© Фото: ТРК «Звезда»

В результате ударов украинских боевиков по Центрально-городскому району Горловки в ДНР пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«В гостинице "Родина" ранены двое мирных граждан. На площади Победы ранен молодой человек», - написал он в Telegram-канале.

Градоначальник добавил, что повреждения получили гостиница «Родина», детский сад «Теремок», несколько домов на Пушкинской улице, микрорайон «Квартал 245» остался без света.

В течение часа боевики ВСУ выпустили по территории города 21 снаряд калибром 155 миллиметров из РСЗО и ствольной артиллерии, из которых 12 боеприпасов - кассетные, говорится в официальном сообщении представительства ДНР в СЦКК ( Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

«Звезда» показала кадры из гостиницы, по которой пришелся удар националистов. Пострадали постояльцы. Повсюду видны разрушения гостиничных номеров: они покрылись плотным слоем пыли, стены ободраны, на полу лежат куски штукатурки.

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