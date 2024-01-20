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Средства ПВО и РЭБ сбили 10 вражеских БПЛА в пяти населенных пунктах ДНР

По словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Астафьева, в частности, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Белогоровки, Спорного, Андреевки, Клещеевки, Курдюмовки и Георгиевки.
2024-01-20 12:46:01
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Противник потерял раненными и убитыми до 230 военнослужащих на Донецком направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили контратаку штурмовых подразделений ВСУ в районе Богдановки», - рассказал офицер.

Также Астафьев рассказал, что при поддержке ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Белогоровки, Спорного, Андреевки, Клещеевки, Курдюмовки и Георгиевки.

«Ранеными и убитыми ВСУ на Донецком направлении потеряли до 230 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину «Казак», семь пикапов, пять грузовых автомобилей», - сообщил Астафьев.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 152-мм гаубица Д-20 и пять минометов 120-ого калибра. Артиллерией и ударными БПЛА поражены склады боеприпасов, два пункта управления БПЛА, станция РЭБ, 13 блиндажей противника, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг». Он добавил, что средствами ПВО и РЭБ сбиты 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Тополевка, Белогоровка, Отрадовка, Донецк и Спорное Донецкой Народной Республики.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об успехах российской армии на Краснолиманском направлении. По словам старшего офицера пресс-центра группировки «Центр» Леонида Шарова, украинские боевики потеряли до 320 человек в районе Серебрянского лесничества.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #ДНР #донецкое направление
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