Противник потерял раненными и убитыми до 230 военнослужащих на Донецком направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили контратаку штурмовых подразделений ВСУ в районе Богдановки», - рассказал офицер.

Также Астафьев рассказал, что при поддержке ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Белогоровки, Спорного, Андреевки, Клещеевки, Курдюмовки и Георгиевки.

«Ранеными и убитыми ВСУ на Донецком направлении потеряли до 230 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину «Казак», семь пикапов, пять грузовых автомобилей», - сообщил Астафьев.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 152-мм гаубица Д-20 и пять минометов 120-ого калибра. Артиллерией и ударными БПЛА поражены склады боеприпасов, два пункта управления БПЛА, станция РЭБ, 13 блиндажей противника, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг». Он добавил, что средствами ПВО и РЭБ сбиты 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Тополевка, Белогоровка, Отрадовка, Донецк и Спорное Донецкой Народной Республики.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об успехах российской армии на Краснолиманском направлении. По словам старшего офицера пресс-центра группировки «Центр» Леонида Шарова, украинские боевики потеряли до 320 человек в районе Серебрянского лесничества.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.