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В Горловке показали кадры из обстрелянного ВСУ многоквартирного дома

Рабочие ликвидируют последствия удара ВСУ по жилому дому в Горловке.
Никита Черненко 2024-01-20 11:10:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Горловке показали «Звезде», как выглядит квартира одного из многоквартирных домов, попавших под ночной обстрел ВСУ сегодня ночью.

На кадрах видно, что из-за удара в комнате частично обвалился потолок и выбило стекла. Крыша самого здания также оказалась повреждена: один из рабочих расчищал ее от битой кровли.

Атаке украинских националистов также подверглась местная гостиница, из-за чего разрушенными оказались несколько номеров. Также пострадали несколько постояльцев.

Удару подвергся центральный район города: первые сообщения об обстреле появились в 23:41 и продолжались до часу ночи. Мэр города Иван Приходько сообщил о шести раненых в результате прошедшей атаки, повреждения получили 18 многоквартирных домов.

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