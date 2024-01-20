В Горловке показали «Звезде», как выглядит квартира одного из многоквартирных домов, попавших под ночной обстрел ВСУ сегодня ночью.

На кадрах видно, что из-за удара в комнате частично обвалился потолок и выбило стекла. Крыша самого здания также оказалась повреждена: один из рабочих расчищал ее от битой кровли.

Атаке украинских националистов также подверглась местная гостиница, из-за чего разрушенными оказались несколько номеров. Также пострадали несколько постояльцев.

Удару подвергся центральный район города: первые сообщения об обстреле появились в 23:41 и продолжались до часу ночи. Мэр города Иван Приходько сообщил о шести раненых в результате прошедшей атаки, повреждения получили 18 многоквартирных домов.