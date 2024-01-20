Юрист Комагина рассказала о возможных последствиях для проводницы из-за Твикса

Действия проводницы, выгнавшей из поезда на улицу в мороз кота-пассажира с билетом, едва ли подпадают под статьи УК РФ и КоАП РФ о жестоком обращении с животными, но привлечение женщины к ответу в рамках гражданско-правовых отношений вполне реально. Так считает юрист Анастасия Комагина, прокомментировавшая «Звезде» возможные юридические последствия истории кота Твикса, пропавшего после изгнания его из поезда в мороз в Кирове 11 января

«Я вижу только вариант гражданского иска. У меня большие сомнения по 245-й статье. 245-я статья УК РФ - жестокое обращение с животными. Здесь нет умысла на жестокое обращение с животным. Я, по крайней мере, не вижу», - пояснила юрист нюансы уголовной ответственности.

По мнению юриста, нет перспектив и привлечении проводницы к административной ответственности.

«Если говорить о выбрасывании кота по Административному Кодексу, где тоже есть статья о жестоком обращении с животными, то это не ее животное. Она не держала его и потом выбросила на улицу. Здесь сложно, на мой взгляд», - добавила эксперт.

Комагина отметила, что есть еще и возможность привлечения проводницы к дисциплинарной ответственности, и подчеркнула важность огласки.

«Здесь скорее я вижу как возмещение ущерба хозяину и огласка, какие-то дисциплинарные взыскания, чтобы люди понимали. Человек явно нарушил свои должностные обязанности и человеческие нормы», - заявила юрист.

Юрист высоко оценила перспективы гражданского иска по делу кота Твикса, хотя для этого потребуется немало времени.

«Хозяин должен подать иск в суд с требованием о возмещении ущерба. Я вижу только такой вариант, как эффективный. Люди, скорее всего, будут все способы использовать, но из эффективного вижу только этот. Стоит наказывать рублем. Да, это чуть подольше будет в плане возни бумажной, но не надо это спускать. Очень хороший будет прецедент», - резюмировала эксперт.

Напомним, что с 11 января десятки волонтеров искали в Кирове выгнанного из поезда кота Твикса, и сегодня активисты сообщили, что нашли мертвым несчастное животное. Хозяйка кота эту информацию пока не подтвердила.