К поискам выброшенного из поезда в Кирове кота присоединились более 5 тысяч человек

Для поисков кота Твикса, которого проводница высадила из поезда в Кирове, присоединились более пяти тысяч человек со всей России, они вступили в специально созданный 19 января Telegram-чат. Уточняется, что поиски кота начнутся в 11:00 по местному времени, место встречи у вокзала.

«Сегодня старт поисков кота на местности! Утром поиски начнутся в 11:00. Встреча у вокзала», - сообщается в чате.

Животное уже ищут. Планируются его поиски ночью и завтра днем. Активисты уже искали Твикса около железнодорожного вокзала и близлежащих домов. Добровольцы собираются на поиски кота этой ночью и завтра утром.

Инцидент произошел 11 января, когда проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург заметила гуляющее животное и, опросив пассажиров, решила, что оно бездомное, выбросила на улицу. Однако кот ехал в переноске в одном из купе, из которой он выбрался.

Проводится служебное расследование. Кировский линейный отдел МВД России на транспорте сообщил, что не будет возбуждать уголовное дело о самоуправстве.