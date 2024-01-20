Ярославские десантники зачистили опорный пункт боевиков под Артемовском

Ярославские десантники овладели опорным пунктом украинских националистов к северо-западу от Артемовска. На опубликованных кадрах запечатлен захват позиций противника нашими военнослужащими.

Опорный пункт ВСУ недалеко от Артемовска обнаружил расчет беспилотников Ивановских десантников. Артиллерийские расчеты ВДВ и FPV-дроны нанесли удары по переданным координатам. Затем штурмовые группы Ярославских десантников осуществили захват и зачистку опорника в лесопосадке.

Бойцы ВДВ скрытно и незаметно подошли к противнику с разных сторон и атаковали. Сломив сопротивление врага огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами, десантники ликвидировали боевиков и заняли опорный пункт, тем самым выполнив поставленную задачу и улучшив положение наших подразделений по переднему краю.

Ранее Костромские десантники уничтожили опорные пункты националистов под Артемовском из РСЗО «Град». Кадры их работы публикует Минобороны РФ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.