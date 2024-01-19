Костромские десантники накрыли опорные пункты с националистами под Артемовском

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Костромских десантников уничтожили живую силу ВСУ в опорных пунктах на передовых позициях в районе Артемовска. Кадры работы наших военнослужащих публикует Минобороны РФ.

Получив задачу на уничтожение обнаруженного в опорнике подразделения противника, расчет РСЗО «Град» выдвинулся в указанный район. Бойцы заняли огневую позицию и нанесли удар по заданным квадратам. От момента получения координат цели до первого залпа прошли считанные секунды. Потом, после корректировки, расчет произвел повторный залп. Выжившие боевики спешно оставили позиции, и туда устремились штурмовые группы десантников для овладения опорным пунктом и проведения его зачистки.

«Мы всегда начеку, действуем быстро. Расчеты уже давно слажены. Когда приходит цель, отрабатываем моментально. Приезжаем, отрабатываем за считанные минуты и быстро меняем огневую позицию», - заявил командир расчета РСЗО «Град» с позывным «Гром».

Корректировка огня велась при помощи беспилотников. Затем расчет РСЗО «Град» отправился в запасной район, чтобы перезарядиться. После этого он вновь выдвинулся на огневые позиции.

Артиллерия Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава Южной группировки войск постоянно ведет огневое воздействие по выявленным целям в зоне проведения СВО на Артемовском участке Донецкого направления, систематически уничтожая живую силу и боевую технику украинских националистов.

Ранее ударная группа из вертолетов Ка-52 и Ми-8 уничтожила технику ВСУ на Сватово-Кременном направлении. После выполнения задачи вертолеты без происшествий вернулась на аэродром.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.