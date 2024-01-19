Расчет ЗРК «Тор» прикрыл товарищей и уничтожил четыре реактивных снаряда ВСУ

Расчеты ЗРК «Тор-М2» группировки войск «Восток» уничтожили БПЛА и реактивные снаряды ВСУ на Южно-Донецком направлении СВО. Кадры боевой работы опубликовало Минобороны России.

Расчеты зениток несут круглосуточное дежурство вблизи линии боевого соприкосновения на Южно-Донецком направлении. На подготовку пусковой установки с последующим обнаружением и захватом цели уходит не более двух минут.

Сами «Торы» оснащены 16 управляемыми ракетами с дальностью до 12 километров, машина способна одновременно работать по четырем воздушным целям в диапазоне высот как авиации и крылатых ракет, так и беспилотников ударного и разведывательного типа. За время боевых действий на счету наших зенитчиков уже сотни сбитых воздушных целей противника. Командир расчета ЗРК «Тор-М2» с позывным Хосе говорит, что самое главное в работе зенитчика - это думать с холодной головой и круглосуточно быть на связи с оперативным дежурным.

«Отработали по четырем снарядам РСЗО - били "Град" и "Ольха" по территории мирных населенных пунктов ДНР. Тем самым спасли жизни как гражданским, так и нашим товарищам по службе», - рассказал Хосе.

Ранее Минобороны России опубликовало видео работы ЗРК «Тор-М2» группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении. Зенитчики прикрыли российских штурмовиков, уничтожив несколько БПЛА ВСУ.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.