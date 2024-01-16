Российские военные сбили украинский беспилотник над Брянской областью

Минобороны России заявило об уничтожении украинского беспилотника в небе Брянской области. Это произошло сегодня около 13.40 по московскому времени.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата. Он написал об этом в своем Тelegram-канале.

По словам главы региона, вражеский беспилотник был самолетного типа. Его уничтожили над Суземским районом.

Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений не было. На месте уже работают оперативные и экстренные службы.

Александр Богомаз также выразил благодарность подразделениям противовоздушной обороны за уничтожение неприятельского беспилотника.