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Российские военные сбили украинский беспилотник над Брянской областью

Неприятельский БПЛА самолетного типа был уничтожен около 13.40 по московскому времени.
Тимур Шерзад 2024-01-16 13:47:01
© Фото: РИА Новости

Минобороны России заявило об уничтожении украинского беспилотника в небе Брянской области. Это произошло сегодня около 13.40 по московскому времени. 

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата. Он написал об этом в своем Тelegram-канале. 

По словам главы региона, вражеский беспилотник был самолетного типа. Его уничтожили над Суземским районом. 

Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений не было. На месте уже работают оперативные и экстренные службы. 

Александр Богомаз также выразил благодарность подразделениям противовоздушной обороны за уничтожение неприятельского беспилотника.

#в стране и мире #беспилотник #бпла #Брянская область #Александр Богомаз #суземский район
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