Российские военные сбили украинский беспилотник над Брянской областью

Минобороны России заявило об уничтожении украинского беспилотника в небе Брянской области. Это произошло сегодня около 13.40 по московскому времени.
Также губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата. Он написал об этом в своем Тelegram-канале.
По словам главы региона, вражеский беспилотник был самолетного типа. Его уничтожили над Суземским районом.
Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений не было. На месте уже работают оперативные и экстренные службы.
Александр Богомаз также выразил благодарность подразделениям противовоздушной обороны за уничтожение неприятельского беспилотника.
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