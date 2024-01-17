Снег стеной и нулевая видимость: коллапс образовался на трассах в Татарстане

Атлантический циклон ворвался в жизнь регионов Поволжья сбивающими с ног метелями и превратил трассы в заснеженные поля. Сотни большегрузов встали в пробки. С ними легковые машины.

В Оренбургской, Самарской областях, в Башкирии снег идет стеной. Падающие хлопья на лету закручивает в вихри сильный ветер. Видимость нулевая. Жители сел и деревень Татарстана на утро обнаружили заметенные под крыши дома.

Спасатели поспевают на помощь на снегоходах. Практически каждый час сообщают о новых участках перекрытых трасс. Сотни километров междугородних магистралей федерального значения М-7 и М-12 перекрыты. Ради безопасности граждан выезд на загородные трассы из городов блокирован сотрудниками ГИБДД.

На трассе М-7 в Татарстане, неподалеку от моста через Свиягу, случился глобальный коллапс. Во власти стихии оказались несколько сотен большегрузов. Пробка растянулась на десятки километров. Многие водители стоят уже сутки: движение для фур перекрыли, когда ухудшились погодные условия.

«Со вчерашнего обеда стоим. Нормальное покрытие, можно было бы ехать. Всю жизнь ездим, и на север сколько ездил. А тут что не пускают? Какое-то недоразумение», - сказал водитель Юрий Богатырев.

У одних водителей заканчивается еда, а у других терпение. Кто-то перекрыл на трассе М-7 свободный левый ряд, следом поехали и другие. Спустя секунды движение полностью парализовало.

Подробнее про транспортные коллапсы и 10-бальные пробки смотрите в сюжете Рамиля Шайдуллина.

Ранее стало известно, что на трассе Оренбург - Самара из-за непогоды машины стоят в пробке уже третьи сутки. Застрявший на трассе Илья Щеголихин рассказал нашему телеканалу, что у водителей заканчиваются топливо и питание, а на помощь никто не приходит.